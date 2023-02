Trophées Fifa Best: Messi sacré meilleur joueur 2022

Lionel Messi a été récompensé ce lundi du titre de meilleur joueur Fifa de l’année lors de la cérémonie « The Best » 2022.

Sacré champion du monde avec l’Argentine, Lionel Messi a remporté le prix du meilleur joueur lors de la remise des Trophées « Fifa Best », lundi à Paris. Le septuple Ballon d’Or reçoit ainsi cette distinction pour la 3e fois après 2009 et 2019 et succédant à l’attaquant polonais Robert Lewandowski, victorieux en 2020 et 2021.

Cette année, la superstar du PSG (35 ans) a enfin conquis avec son pays le titre suprême qui manquait à son illustre palmarès et il semble le mieux placé pour obtenir les faveurs du jury, composé des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales et de journalistes, un panel complété par un vote du public sur internet.

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Le premier, meilleur buteur du Mondial-2022 avec 8 réalisations, a marqué de son empreinte la finale de la Coupe du monde avec un triplé entré dans la légende malgré la défaite concédée aux tirs au buts contre l’Albiceleste (3-3 a.p., 4-2 t.a.b).

Liste des autres lauréats des The Best FIFA Football Awards 2022:

On top of the world. 💫

@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

🇦🇷 #TheBest FIFA Fan Award 2022 goes to the Argentinian fans! pic.twitter.com/ClFdracE3q — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Luka Lochoshvili has received The FIFA Fair Play Award 👏 pic.twitter.com/KZ4U8C504b — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

🚨 Sarina Wiegman has won #TheBest FIFA Women’s Coach 2022! pic.twitter.com/s8mexAM3xq — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy! …and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023