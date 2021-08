La star portugaise de la Juventus, Cristiano Ronaldo a démenti mardi tout projet de retour au Real Madrid, comme annoncé par certains médias.

« Mon histoire au Real Madrid est écrite. C’est enregistré. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres », a écrit l’international Portugais sur Instagram.

Dans la journée, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti avait également démenti le retour de « CR7 » dans un message sur Twitter.

« Au-delà de cet épisode le plus récent en Espagne, il y a eu des informations fréquentes m’associant à un certain nombre de clubs dans différents championnats, sans que personne ne se soucie jamais d’essayer de chercher la vérité », a ajouté Ronaldo, qui se retrouve au centre de rumeurs de transferts depuis plusieurs mois