Dans un article publié le jour de la demie-finale contre la France, le quotidien britannique estime que le monde devrait s’inspirer de l’attachement affiché par les Lions de l’Atlas à l’islam, ainsi qu’à leurs familles.

« Le Maroc est un pays musulman, et avant les huitièmes de finale de tirs au but contre l’Espagne, les joueurs ont récité la sourate Al Fatiha, le premier chapitre du Coran. Puis, après avoir obtenu le passage en quart de finale et aussi après l’avoir remporté, l’équipe a couru vers ses fans et s’est prosternée (en position) de prière », écrit The Guardian dans un article titré « la fierté du Maroc envers l’islam devrait nous inspirer tous », publié le 14 décembre dernier.

Le papier est illustré avec une photo de Sofiane Boufal, en train de célébrer la qualification du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du mopnde 2022 avec sa maman.

Les joueurs marocains ont ainsi déclaré « à la planète non seulement leur fierté d’être Marocains, mais aussi leur fierté pour l’islam, inspirant des célébrations extatiques dans tout le monde musulman », poursuit le journal britannique.

Et d’ajouter: « Voir des joueurs marocains rendre hommage à Allah et (…) rendre hommage à leurs mères, qui portaient le hijab, n’était pas seulement beau, émouvant et édifiant, mais important, cristallisant ce qui est essentiel dans cette compétition internationale: découvrir différentes cultures, partager l’amour en célébrant la différence et rendre le monde meilleur. Amin (Amen) ».