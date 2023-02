The Best FIFA Football Awards: à quelle heure et sur quelles chaines ?

La cérémonie The Best FIFA Football Awards, où Yassine Bounou est en lice pour le prix du meilleur gardien de but de l’année 2022, aura lieu ce 27 février. Voici où et quand la suivre.

C’est ce lundi soir qu’on connaitra les lauréats de la cérémonie The Best FIFA Football Awards, qui récompense les meilleurs joueurs, joueuses, gardiens de but, entraîneurs, buts et supporters de l’année 2022.

Un seul Marocain figure dans la liste des finalistes. Il s’agit de Yassine Bounou, gardien de but du Séville FC qui s’est illustré avec les Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2022, au Qatar.

Sacré champion du monde avec l’Argentine, Lionel Messi est lui le grand favori pour le prix du meilleur joueur. Chez les dames, l’Espagnole Alexia Putellas, tenante du titre, se disputera le prix avec l’Anglaise Beth Mead et l’Américaine Alexis Morgan.

A final reminder of tonight’s nominees 🔥 Who will be crowned #TheBest 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

La cérémonie, qui aura lieu à Paris, débutera à 21h00 (GMT+1). Elle sera diffusée en direct sur la plateforme FIFA+, et ce gratuitement, mais aussi sur la chaine de télévision française TMC.