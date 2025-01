Le Raja de Casablanca traverse une crise inédite à quelques jours de son prochain rendez-vous crucial face à l’AS FAR de Rabat.

Depuis le début de la saison, le Raja de Casablanca vit des jours sombres. Si les experts étaient tous d’accord sur le fait que le club allait enchaîner, après avoir remporté la Botola et la Coupe du trône l’année dernière, par un exercice digne de champions en titre, les supporters des Verts ont très vite déchanté.

La descente aux enfers a d’abord commencé par l’arrestation de l’ancien président du club, Mohamed Boudrika, impliqué dans des affaires funestes. Il y a eu ensuite le départ de Josef Zinnbauer, coach avec lequel la formation casablancaise a brillé la saison dernière. Il était donc temps de passer à la phase de “renouveau”, chose que le club n’a pas réussi jusque-là.

Un nouveau bureau dirigeant s’est donc constitué avec à sa tête Adil Hala. Les supporters ont gardé espoir, mais pas pour longtemps. Dès le début de l’exercice actuel, la situation au sein du club casablancais était floue avec notamment des résultats mitigés tant en Botola qu’en Ligue des champions.

Pour y remédier, les dirigeants ont opté pour le limogeage des coachs Rusmir Cviko, puis son successeur Ricardo Sa Pinto. Mais cela a-t-il servi à quelque chose? Les mauvais résultats ont persisté, laissant ainsi le Raja au milieu du tableau de la Botola avec seulement 23 points et troisième du groupe B (4 points) dans la phase de groupe de la LdC. Aussi, depuis le 20 décembre, les Verts jouent avec Hafid Abdessadek comme entraîneur intérimaire sans aucune vision quant au prochain tacticien qui prendra les rênes de l’équipe.

D’ailleurs, Cviko, qui a commencé l’année, avec le Raja a récemment saisi la FIFA, selon plusieurs sources locales, pour faire valoir ses droits. Ce qui pourrait compliquer davantage les choses pour le club casablancais.

Egalement, depuis quelques mois, le bureau de Hala fait face à plusieurs polémiques, dont celle qui avait créé un tollé sur les réseaux sociaux: l’affaire Bouzok. Le joueur algérien a refusé de porter un maillot arborant une carte complète du Royaume avec lequel le Raja comptait jouer ses matchs. Après plus d’un mois de polémique, Bouzok a quitté le Raja de Casablanca à l’issue d’un accord à l’amiable.

Par ailleurs, depuis plus d’un mois, le bureau dirigeant du Raja commence à lâcher son président. En effet, plusieurs responsables au sein de club ne croient plus au projet d’Adil Hala. Certains l’ont fait savoir à la presse, tandis que d’autres ont carrément démissionné de leurs fonctions, à l’image de Khalid Fakerni, secrétaire général du club, Hicham El Ouazzani, président de la commission médical, ou encore Said Echrami, membre du bureau.

Les supporters des Verts demandent le départ du président actuel depuis décembre dernier. La presse marocaine a annoncé la semaine dernière que Hala serait à deux doigts de déposer sa démission et de convoquer une Assemblée générale extraordinaire. Mais cela ne semble plus d’actualité, le président est toujours en poste et d’après les derniers bruits de couloir, il ne compte rien faire avant les résultats du prochain match.

A ce sujet, un match crucial attend les Verts contre l’AS FAR de Rabat, comptant pour la 5e journée de la phase de groupes de la LdC. Si les Militaires dominent cette phase avec notamment 2 victoires et 2 nuls, le Raja n’a connu qu’une seule victoire en 4 matches. Les Casablancais ne sont donc pas à l’abri d’une disqualification. Ce qui ne ferait qu’envenimer les choses…