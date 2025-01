Kylian Mbappé marqué par le défenseur uruguayen du Barça, Ronald Federico Araujo da Silva, lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone au King Abdullah Sports City de Djeddah, le 12 janvier 2025. © FADEL SENNA / AFP

Le FC Barcelone a été couronné champion de la Supercoupe d’Espagne ce dimanche en battant le Real Madrid 5-2 lors de la finale disputée au King Abdullah Sports City de Djeddah (Arabie Saoudite).

Les hommes de Hansi Flick ont une nouvelle fois dominé ceux de Carlo Ancelotti, comme ils l’avaient fait il y a deux mois et demi au Santiago Bernabéu (0-4) en Liga, prenant ainsi leur revanche après la défaite de l’année précédente contre les Blancs.

Madrid a ouvert le score grâce à Kylian Mbappé, mais le Barça, toujours aussi dangereux en attaque, est revenu en force avant la pause. Un superbe but de Lamine Yamal, un penalty de Robert Lewandowski, un autre superbe tir de Raphinha et un but d’Alejandro Balde ont permis au FC Barcelone de mener 4-1 à la fin de la première mi-temps.

هدددددف!⚽️

ريال مدريد يقلص الفارق! 🔥

تسديدة رودريغو تمنح الريال الهدف الثاني ⚽️ برشلونة 5 × 2 ريال مدريد#السوبر_الإسباني_بجدة#برشلونة_مدريد | #SSC pic.twitter.com/mWynPvB36l — SSC (@ssc_sports) January 12, 2025

La réaction attendue de l’équipe d’Ancelotti a été réduite à néant lorsque Raphinha a inscrit le 5-1. L’expulsion de Wojciech Szczesny et le deuxième but de Rodrygo (2-5) dans la même action ont donné un peu d’espoir à Madrid, mais il était trop tard pour réaliser un miracle, à plus d’une demi-heure de la fin.