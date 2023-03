Vidéo. Suarez: «Si Neymar était resté au Barça, il aurait remporté le Ballon d’Or»

Luis Suarez, l’ancien attaquant du Barça, est revenu dans un entretien accordé au média brésilien Placar sur le départ de Neymar au PSG, estimant que «s’il était resté au Barça, il aurait remporté le Ballon d’Or.

Considéré comme l’héritier «légitime» de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Neymar était censé prendre la relève des deux légendes en remportant les plus grandes distinctions individuelles. Or, a 31 ans, la star brésilienne n’a toujours pas réussi à soulever le Ballon d’Or. Pis, après son départ de Barcelone, club avec qui il a remporté son unique Ligue des Champions, Neymar court toujours derrière ce titre.

Victime d’une entorse de la cheville droite avec lésions ligamentaires lors de la victoire du PSG sur le Losc (4-3), il y a deux semaines en ligue 1, Neymar a été contraint de déclarer forfait pour le déplacement à Marseille dimanche dernier (0-3) et peut être même face à Nantes ce samedi afin de «continuer sa rééducation», selon le communiqué publié vendredi par le PSG, qui précise qu’« un point sera fait lundi pour préciser l’évolution.»

Pis, le brésilien ne pourra pas aider le Paris SG, battu 1-0 à l’aller, face au Bayern Munich à l’occasion du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, s’éloignant davantage de la Coupe aux grandes oreilles.

Un mauvais choix de carrière

Quelques jours avant ce choc européen, son ancien coéquipier à Barcelone Luis Suarez est revenu sur son cas. Dans cette veine, l’Uruguayen a révélé que « Ney » ne voulait pas rejoindre Paris en 2017, et estime que «s’il était resté en Espagne, il aurait remporté le Ballon d’Or».

Au micro du média brésilien Placar, «El Pistolero» raconte: «Avant que Neymar Jr ne rejoigne le PSG, je lui ai dit: «si tu veux plus de grands trophées, reste avec moi et Leo (Messi) un peu plus. Je suis responsable de mes propos. Si Neymar était resté à Barcelone, il aurait remporté le Ballon d’Or».

L’ancien buteur du Barça précise que Neymar avait écoutés ses conseils ainsi que ceux de Lionel Messi. «Il a dit oui je veux rester. Mais comme vous le savez, avec son entourage, c’est difficile à gérer. Nous lui avons conseillé en tant qu’amis de rester, mais sa famille a décidé de partir», a révélé Suarez.

«On lui a dit d’aller en Angleterre, il y a City et un meilleur football, mais en France?», s’est-il exclamé.

«Neymar a dit il y a un an que la Coupe du Monde au Qatar serait sa dernière, mais était-ce vraiment sa dernière? Il aura 34 ans la prochaine fois, je pense qu’il jouera la prochaine Coupe du Monde, je suppose.

Je ne lui ai pas parlé, mais je recommanderais au Brésil de tirer le meilleur parti de lui. Regardez ce que Messi a fait lors de la Coupe du Monde à 35 ans. Il a essayé et a obtenu ce qu’il voulait. Si le Brésil veut être champion du monde lors de la prochaine édition, il doit faire ce que l’Argentine a fait avec Messi. Faire courir et travailler dix joueurs pour Neymar », a déclaré Suarez sur un autre regitre.