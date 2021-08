Le FC Barcelone a annoncé le départ de Lionel Messi dans un communiqué rendu public cet après-midi.

« Lionel Messi ne restera pas lié au FC Bacelone ». Le club catalan vient d’annoncer que sa star argentine, Lionel Messi, n’allait prolonger son contrat qui prenait fin cet été. « Malgré un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi et avec l’intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd’hui, il ne sera pas possible d’officialiser en raison d’obstacles économiques et structurels (règlement de la Ligue espagnole) », indique le club dirigé par Joan Laporta.