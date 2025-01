Après sa récente performance XXL contre Hibernian, Hamza Igamane a été élu joueur star de la semaine grâce à son “parfait hat-trick”. Depuis son arrivée cet été, l’ancien attaquant de l’AS FAR ne cesse de briller avec les Glasgow Rangers.

Après s’être vu couronné du titre d’homme du match dimanche dernier, Hamza Igamane a reçu une autre bonne nouvelle ce mardi. Auteur d’un hat-trick, il a été sacré joueur star de la semaine en Scottish Premiership. Si les Rangers ont pu valider un point lors du dernier match contre Hibernian (3-3), c’est seulement grâce au Marocain qui a marqué les trois buts de son club.

🇲🇦 Hamza Igamane named as the Star Man in the @spfl #TOTW https://t.co/YkqCoqGc4b pic.twitter.com/VuCCRq7FhH

— Rangers Football Club (@RangersFC) January 7, 2025