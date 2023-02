Sahara: Guerguerat et Bir Gandouz auront leurs terrains de football

Les villes Guerguerat et Bir Gandouz, situées dans la région Dakhla-Oued Ed-Dahab, auront bientôt leurs propres terrains de football.

Les travaux d’aménagement en gazon synthétique de nouvelle génération des terrains de Bir Gandouz et Guerguerat, relevant de la province d’Aousserd ont été lancés mercredi, annonce la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

Une cérémonie de lancement des travaux d’aménagement s’est tenue mercredi, en présence de Abdelmalek Abroun, président de la commission des infrastructures et membre du comité directeur de la FRMF.

On Wednesday, February 22, 2023, the preparation works of the El Gherguarate and Bir Gandouz stadiums, were launched with new generation artificial turf, to make them available to the teams of the region pic.twitter.com/OwVZU36Mi4

