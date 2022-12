Selon la presse catalane, Azzedine Ounahi, qui a séduit notamment Luis Enrique, est dans le viseur du FC Barcelone.

« Le 8 du Maroc » qui a captivé Luis Enrique plaît beaucoup au Barça pour ce mercato hivernal, écrit lundi le quotidien Mundo Deportivo dans sa version en ligne.

Si les finances du FC Barcelone sont encore au rouge, le club catalan suit de près ce qui se passe en Coupe du monde « car les jeunes talents intéressants » y sont.

Le FC Barcelone voient l’international marocain comme une option « low cost » très intéressante. « Le milieu de terrain de 22 ans est l’une des bonnes surprises de cette Coupe du monde. C’est le footballeur qui a le plus impressionné Luis Enrique en huitièmes de finale, lorsqu’ils ont éliminé l’Espagne », souligne le journal.

Selon ce dernier, Ounahi aime aussi beaucoup le FC Barcelone. « Son nom a positivement surpris et il est déjà sur la table. De plus, ils le suivent avec intérêt ».

« J’ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé. Mais mon Dieu, mais d’où sort ce garçon ? Il a très bien joué », a assuré le désormais ex-sélectionneur espagnol Luis Enrique, après la défaite contre le Maroc, en huitièmes de la Coupe du monde 2022.

Formé à Casablanca

Le club catalan n’est pas le seul à convoiter le jeune milieu de terrain marocain. Selon plusieurs médias français, l’Olympique de Marseille serait aussi très intéressé, surtout que sa valeur dans le marché « n’est que de 3,5 M€ » estime le site spécialisé Transfermarkt. Si cette transaction se concrétise, Ounahi retrouvera sur place son compatriote et coéquipier en sélection, victime d’une blessure juste avant le coup d’envoi du Mondial, Amine Harit.

Arrivé l’été 2021 à Angers SCO, Ounahi a renouvelé son contrat avec le club français trois mois à peine avant le début de la Coupe du monde.

« C’est quelqu’un qui est pétri de talent. Quand on le regarde physiquement on se dit qu’il ne va pas aller loin mais il a un coffre, il court beaucoup, il a un toucher de ballon exceptionnel, une bonne vision de jeu. Donc non ça ne m’étonne pas ce qu’il fait en ce moment. Quand il a des espaces et qu’il arrive à s’exprimer, il fait ce qu’il veut du ballon », a confié le président du club Saïd Chabane, dimanche à RMC Sport, qui n’exclut pas de le voir partir dès janvier.

🇲🇦 Said Chabane, le président du SCO, évoque les sollicitations qu’il reçoit pour Ounahi et Boufal, ses joueurs à Angers : – « Je me dis qu’en juin ils vont partir, ou en janvier aussi. On se prépare à tout. » #RMClive pic.twitter.com/XAuFhuxXcc — RMC Sport (@RMCsport) December 11, 2022

Le jeune milieu de terrain marocain est né à Casablanca en 2000. Formé au Raja de Casablanca, il intègre en 2015 l’Académie Mohammed VI de football où il développe son potentiel. A 18 ans, il quitte le Maroc pour la France où il rejoint dans un premier temps Strasbourg, avant de tenter sa chance à l’US Avranches, puis à Angers.

Avant d’être convoqué pour le Qatar 2022, il a participé à la Coupe d’Afrique des Nations en janvier dernier et a été titulaire contre le Ghana et le Gabon en phase de poules.