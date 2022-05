La Renaissance de Berkane a remporté la Coupe de Confédération Africaine de Football (CAF) ce vendredi, en battant le club sud-africain Orlando Pirates en finale au terme d’un match terne et d’une séance de tirs au but insoutenable (1-1, 4-5). Le deuxième sacre africain du club marocain.

Un seul but aurait suffi aux Orangers de Berkane pour s’imposer au stade international Godswill Akpabio à Uyo, au Nigéria, face au club sud-africain Orlando Pirates en finale de la Coupe de Confédération Africaine de Football (CAF). Finalement, c’est aux tirs au but (1-1, 4-5) que tout s’est joué, Après un nul blanc en temps réglementaire au terme d’un match terne, la Renaissance de Berkane a ainsi assuré l’essentiel et s’est offert sa deuxième coupe africaine.

Florent Ibenge et ses hommes doivent une fière chandelle à Youssef Fehli (97e). Il a ouvert le score avant que les sud-africains n’égalisent quelques minutes afin la fin du temps additionnel par le biais de Thembinkosi Lorch (117e).

Doucement mais sûrement, l’équipe de Berkane a réussi à s’installer sur le toit de l’Afrique. Pas du tout favori, cette formation a su monter les marches pas à pas, malgré des débuts un peu difficiles. Les Orangers ont, même, frôlé l’élimination à maintes reprises.

Le club orange a joué ce soir la troisième finale de son histoire de la Coupe de la CAF, après une première perdue en 2019 face au Zamalek et une deuxième remportée en 2020, aux dépens d’une autre équipe égyptienne, Pyramids FC.