Le Raja de Casablanca a, une fois de plus, un nouveau président. Aziz El Badraoui, homme d’affaires à la tête d’une société de gestion déléguée des déchets ménagers, était l’unique candidat à la succession de Anis Mahfoud.

Aziz El Badraoui est le nouveau président du Raja Club Athletic (RCA). « L’assemblée générale élective a abouti à l’élection de monsieur Aziz El Badraoui comme nouveau président du club. Nous souhaitons plein succès au nouveau bureau directeur (…) pour servir notre club historique », a annoncé le club vert ce jeudi, en début d’après-midi.

أفرز الجمع العام الإنتخابي الخاص بنادي الرجاء الرياضي انتخاب السيد عزيز البدراوي رئيسا جديدا للنادي.

نتمنى كل التوفيق للمكتب المديري الجديد برئاسة السيد عزيز البدراوي، بما يخدم نادينا العريق، وبدوام الازدهار والريادة لنادي الرجاء الرياضي🦅 pic.twitter.com/z4PBhXxJrf — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 16, 2022

L’assemblée générale avait commencé vers midi, quelques heures avant le coup d’envoi du derby prévu à 15h00, au Complexe Mohammed V de Casablanca.

🔴مباشر : الجمع العام الإنتخابي لنادي الرجاء الرياضيhttps://t.co/AOvtqSVsR3 pic.twitter.com/UZaA4WGZvP — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 16, 2022

C’est le troisième président qui prend la direction du Raja en une seule saison, après Anis Mahfoud, arrivé pour remplacer Rachid Andaloussi en octobre 2021.

Aziz El Badraoui, 52 ans, est un homme d’affaires. Il est président-directeur général du groupe Ozone Environnement et Services, spécialisé dans le « traitement des déchets et de l’entretien des espaces publics », lit-on sur le site web de l’entreprise.

Né à Rabat, il a grandi dans le quartier populaire de Takkadoum. Selon un portrait qui lui a été consacré récemment dans Clindoeilmagazine.com, il a fait sa scolarité au collège Talha Ibn Oubaid Allah, puis au lycée Allal El Fassi. Il a décroché plus tard un doctorat sur l’environnement et la protection de l’écosystème à l’Université de Bayreuth, en Allemagne.

Après être passé par Veolia et Pizzorno Environnement, entre autres, il crée en 2008 Ozone Environnement et Services « avec des moyens modestes ».

Le groupe compte aujourd’hui 34 sociétés et a à son actif plus de 57 contrats de gestion déléguée, à Fès, Salé, Khouribga, Settat, Sidi Kacem, Essaouira, Youssoufia, Marrakech, Harhoura, Sefrou, El Hajeb et Saïdia, entre autres.

En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 800 millions de dirhams, selon la même source.