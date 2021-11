Déjà qualifié aux barrages qualificatifs la Coupe du Monde Qatar 2022, le Onze national reçoit ce mardi 16 novembre 2022, l’équipe de Guinée dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires africaines (Groupe I). Objectif : gagner afin se s’assurer la première place du groupe ce qui offrirait a priori un parcours plus abordable au prochain tour.

L’équipe nationale du Maroc est déterminée à s’imposer et à réaliser un carton plein face à la Guinée, lors du match prévu mardi (20h00) sur la pelouse du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la 6è journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde-2022 (Groupe I), a affirmé le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic.

S’exprimant lors d’une conférence de presse au Centre Mohammed VI de football de Maâmoura, Halilhodzic a indiqué que la performance des éléments nationaux a connu une grande amélioration depuis le match de la 1ère journée, qu’il s’agisse de la défense qui n’a encaissé qu’un seul but, ou de la ligne offensive, qui a réussi à marquer 17 buts, « ce que je considère comme une bonne chose ».

Il a expliqué qu’il n’était pas satisfait du jeu de l’équipe nationale face au Soudan et qu’il va continuer à travailler pour atteindre une plus grande efficacité et développer le niveau de jeu, notant que « les éléments nationaux sont tenus de faire un effort supplémentaire lors du dernier match et présenter un meilleur niveau que celui du match contre le Soudan, durant lequel certains joueurs ont montré des signes de relâchement ».

Ne rien relâcher

Le sélectionneur national a fait savoir qu’il n’était pas satisfait de la performance lors du dernier match malgré la victoire, ajoutant que les milieux de terrain ne jouent pas beaucoup dans leurs clubs, ce qui nécessite, selon lui, de la concentration et de ne pas se relâcher pour maintenir un rythme ascendant afin de terminer les qualifications de la meilleure façon.

Concernant la composition du Onze national, il a fait savoir qu’il procédera à quelques changements face à la sélection guinéenne afin de reposer certains joueurs et d’en essayer d’autres, saluant à cet égard la performance du joueur Achibi lors des entraînements. Le coach a ajouté qu’il suit les matchs du championnat national et le niveau des joueurs, estimant que la présence du public aurait donné une motivation de plus pour les joueurs.

Une équipe déterminée

De son côté, Nayef Aguerd, qui évolue au sein du club français de Rennes, a affirmé que le groupe est déterminé à remporter le match face à la Guinée et à préparer la Coupe d’Afrique, étant donné le grand potentiel de la sélection nationale, ajoutant qu’elle se distingue par l’esprit de compétition et la solidité défensive, grâce à l’homogénéité entre les joueurs.

Pour sa part, Aymane Barkok (Frankfort) a noté que les entraînements des Lions de l’Atlas se déroulent dans une atmosphère positive et une grande entente au sein du groupe, ajoutant que les matchs au niveau africain demandent plus de préparation. Le match de la 6e et dernière journée entre l’équipe nationale et son homologue guinéenne se disputera sur la pelouse du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, après avoir été programmé au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Le groupe I est dominé par le Maroc avec 15 points, suivi de la Guinée-Bissau (6 pts), la Guinée (4 pts) et le Soudan (3 pts).