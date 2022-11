Le sélectionneur national Walid Regragui a dévoilé jeudi les noms des Lions de l’Atlas retenus pour le Mondial 2022. Voici la liste finale complète.

On connait désormais le nom des 26 retenus pour disputer le Mondial 2022, prévu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Voici la liste dévoilée par Regragui:

Gardiens:

Yassine Bounou

Munir M’hamdi

Reda Tagnaouti

Défenseurs:

Achraf Hakimi

Noussair Mazraoui

Nayef Aguerd

Romain Saïss

Achraf Dari

Jawad El Yamiq

Yahya Atyatellah

Badr Bennoune

Milieux de terrain:

Sofiane Amrabat

Abdelhamid Sabiri

Selim Amallah

Azeddine Ounahi

Bilal El Qannous

Yahya Jabrane

Attaquants:

Hakim Ziyech

Soufiane Boufal

Amine Harit

Abde Ezzalzouli

Zakaria Aboukhlal

Ilyas Chair

Youssef En-Nesyri

Walid Chedira

Abderrazak Hamdallah

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦 🚨Your squad list is ready for FIFA World Cup Qatar 2022 !#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/IQOUBmlAP2 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

Selon Walid Regragui, le départ de la sélection nationale vers le Qatar se fera le 13 novembre, depuis Rabat. « Nous avons plusieurs joueurs qui évoluent dans les championnats européens. Ils rejoindront directement Doha pour gagner du temps et bien récupérer », a-t-il fait savoir.

« Il y aura beaucoup de déçus et beaucoup d’heureux, mais avec le staff, on a beaucoup travaillé sur cette liste », a prévenu le sélectionneur national, juste avant de dévoiler sa liste finale. Et d’assurer: « Pour nous, c’est la meilleure possible pour défendre nos couleurs ».

L’annonce a été retransmise en streaming-live par la Fédération royale marocaine de football (FRMF).