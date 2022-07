L’attaquant international égyptien Mohamed Salah a signé un nouveau contrat « de longue durée » avec Liverpool, a annoncé vendredi le club anglais dans un communiqué.

Le précédent contrat de Salah, âgé de 30 ans et arrivé chez les Reds à l’été 2017 en provenance de l’AS Rome, arrivait à échéance en juin 2023. Selon des médias locaux, son nouveau contrat irait jusqu’en 2025.

« Je me sens bien et tout excité à l’idée de remporter de nouveaux trophées avec le club », a-t-il déclaré sur le site officiel des Reds. « C’est un jour heureux pour tout le monde. Cela prend toujours un peu de temps pour prolonger, mais voilà, c’est fait, il n’y a plus qu’à se concentrer sur la suite ».

« Vous avez pu voir qu’au cours des cinq ou six dernières années l’équipe a toujours progressé », a encore dit Salah. « La saison dernière, nous étions très près de remporter quatre titres, mais malheureusement nous en avons perdu deux lors de la dernière semaine ».

Sous le maillot de Liverpool, Salah, double finaliste malheureux de la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Egypte (2017, 2021), a remporté la Ligue des champions en 2019 (il a marqué en finale contre Tottenham) et perdu deux autres finales de la C1 en 2018 et 2022.

Il a été champion d’Angleterre en 2020 avec les Reds, qui n’avaient plus remporté le titre national depuis 30 ans. Meilleur buteur de son équipe cette année-là, Salah a en tout inscrit 156 buts en 254 matches pour Liverpool. Il a été élu meilleur joueur de Premier League la saison passée.