Le Maroc a annoncé samedi sa candidature pour l’organisation de la CAN 2025. Une compétition qu’il n’a accueille qu’une fois en 1988, pour remplacer la Zambie. Quelles sont ses chances aujourd’hui de voire sa candidature aboutir? Peut-il se racheter après l’épisode de Ebola en 2015 ? Eléments de réponse avec le chercheur en politiques sportives Moncef El Yazghi.

« Le Maroc n’a jamais accueilli la Coupe d’Afrique des Nations, ou du moins jamais comme pays hôte officiel de la compétition. Tout le monde sait qu’en 1988, le Maroc l’a accueillie à la place de la Zambie. Mais le Maroc était juste une alternative à l’époque », rappelle d’abord le spécialiste joint par H24info.

En 1988, la 16e édition de la CAN devait avoir lieu initialement en Zambie. Mais le pays s’est retiré de l’organisation en 1986, en raison de problèmes financiers. Son organisation avait été confiée dans un premier temps à l’Algérie, puis au Maroc. Et la compétition avait alors été remportée par le Cameroun.

« Plus tard, le Maroc a décidé de porter sa candidature pour l’organisation de la CAN 2015 aux dépens de l’Afrique du Sud. Mais face à l’arrivée de Ebola, le Maroc a proposé de reporter cette édition, avant de rentrer en conflit avec la CAF. Ce conflit a poussé la CAN à retirer définitivement l’organisation de cette CAN au Maroc pour la donner à la Guinée équatoriale », rappelle Moncef El Yazghi.

L’épisode Ebola

Le Maroc était censé, en effet, accueillir la CAN 2015 du 17 janvier au 8 février 2015. En octobre 2014, il a cependant demandé le report de la compétition à la Confédération africaine de football (CAF). Une demande qui fait suite à « la décision du ministère de la Santé d’éviter les rassemblements auxquels prennent part des pays touchés par le virus Ebola », expliquait alors une source gouvernementale à la MAP.

L’épidémie qui touchait alors essentiellement trois pays d’Afrique de l’Ouest, à savoir la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, avait au moment de la demande fait plus de 4 000 morts.

« L’affaire avait été portée devant le TAS (Tribunal arbitral du sport, ndlr) puisque la CAF avait prononcé de lourdes sanctions contre le Maroc », poursuit-il. « Le Maroc, qui avait concentré ses arguments sur les risques sanitaires liés à l’épidémie Elbola, avait finalement obtenu gain de cause dans cette affaire », rappelle le chercheur.

En réaction à sa demande de report, la CAF avait décidé de suspendre la participation du Maroc des CAN 2017 et 2019, en plus d’avoir prononcé de lourdes amendes contre le royaume. Ces sanctions avaient finalement été annulées, en grande partie, par le TAS en avril 2015.

En 2014, un autre pays avait renoncé à organiser la même compétition. Il s’agit de la Libye, qui face à la « situation sécuritaire instable » qu’elle traversait, avait annoncé son retrait de l’organisation de la CAN 2017. Après cet énième désistement, la CAF avait lancé un appel à candidatures à destination de ses 54 fédérations membres.

« Le Maroc est prêt »

« En 2017, plusieurs pensaient que le Maroc allait remplacer encore une fois le pays hôte désigné pour accueillir la CAN, le Cameroun. Mais le royaume a préféré préserver ses intérêts avec le Cameroun, ses relations politiques et diplomatiques avec ce pays, surtout après la tournée africaine du roi Mohammed VI, et n’a pas souhaité présenter sa candidature », relève Moncef El Yazghi

Selon lui, « le Maroc est prêt depuis 2018 à accueillir n’importe quelle manifestation sportive ». La preuve selon lui, « dans son dossier de candidature pour 2025, le royaume a présenté pas moins de douze stades qui ont la capacité d’accueillir les matchs de la CAN. C’est probablement le pays qui compte le plus grand nombre de stades en Afrique, avec l’Afrique du Sud ».

Le Maroc a annoncé samedi, par la voie d’une source de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), sa volonté de déposer sa candidature pour l’organisation de la CAN 2025, qui devait initialement avoir lieu en Guinée. Mais la CAF, estimant qu' »en l’état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts » pour que ce pays puisse accueillir la compétition », lui a retiré l’organisation de la compétition.

Pour l’instant, la candidature n’est pas encore officielle. « En attendant que cette décision soit officialisée par le gouvernement marocain, cette annonce est devenue politique dans un certain sens. Certains ayant estimé que le Maroc faisait ça pour concurrencer l’Algérie, également candidate. Pourtant, la porte des candidatures est ouverte à tous », relève le chercheur.

Moncef Yazghi estime aussi que le Maroc est le mieux placé pour accueillir cette CAN. « Si le Maroc a décidé de se porter candidat pour accueillir la CAN 2025, c’est qu’il est prêt à 100% . Et ce qui est sûr, c’est que pour la CAF, le Maroc a bel et bien réussi à accueillir la dernière CAN féminine, au point qu’elle lui a confié l’organisation de la prochaine CAN féminine. Cela prouve que la CAF sait que le Maroc peut le faire », assure-t-il.

Selon le président de la CAF Patrice Motsepe, environ dix pays envisageraient de déposer leurs candidatures pour organiser la CAN 2025. En plus du Maroc, l’Algérie et le Nigeria en font aussi partie.

« Je peux vous assurer qu’il n’y a aucun pays en Afrique qui va être favorisé ou qui pourra faire pression à propos d’un autre pays », a assuré samedi, depuis Alger, le dirigeant sud-africain.