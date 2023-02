Le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire national, Abdellatif Hamouchi, a effectué une visite de terrain dans la ville de Tanger, ce mercredi, afin de passer en revue le protocole de sécurité et de sûreté établi par les services sécuritaires de la ville pour sécuriser la Coupe du Monde des Clubs, que notre pays accueille durant ce mois de février.

Accompagné de hauts responsables des services centraux de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ainsi que du préfet de sûreté de la ville du détroit, Hammouchi a visité le Grand Stade de Tanger qui accueille ce mercredi le match d’ouverture du Mundialito entre le club égyptien d’Al Ahly et son homologue néo-zélandais d’Auckland City.

Le DG du pôle DGSN-DGST a inspecté les différentes unités de sécurité en charge de la sécurisation des tribunes et tout le périmètre du complexe sportif.

Il a également examiné le plan dédié à la circulation et du trafic afin d’assurer la fluidité de la circulation des supporters et leur accès vers et depuis le stade du match.

Hammouchi a également été informé de tous les détails du protocole de sûreté et de sécurité adopté par les services de sécurité pour assurer une gestion rationnelle de cet événement international.

Il est à noter que la Wilaya de sureté de Tanger a mobilisé environ 5.000 membres des forces de l’ordre et des patrouilles de police pour accompagner la cérémonie d’ouverture et sécuriser le premier match, ainsi que 194 véhicules de sécurité et des moyens logistiques pour accompagner cet événement international de football.