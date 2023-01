À l’occasion de l’hommage aux Lions de l’Atlas organisé vendredi par l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), le ministre de la Jeunesse, culture et communication, Mehdi Bensaïd, a rencontré Walid Regragui, sélectionneur et entraîneur de l’équipe nationale de football qui s’est illustrée lors du dernier Mondial.

Lors d’une cérémonie, tenue le vendredi 27 janvier, l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a rendu hommage à la performance exceptionnelle des Lions de l’Atlas pendant le dernier Mondial au Qatar via les personnes du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaâ, l’entraîneur de l’équipe nationale Walid Regagui, ainsi que trois joueurs de la sélection, Yahya Jebrane, Yahya Attiat Allah et Reda Tagnaouti.

Le ministre de la Culture, Mehdi Bensaïd, a ainsi rencontré et félicité personnellement le sélectionneur Walid Regragui, ce qu’il a partagé en photos sur son compte Instagram.

« Célébrer nos héros solidifie la politique de reconnaissance des réalisations de notre pays dans toutes les sphères, conduite par sa majesté le roi, que Dieu le protège, et souligne que grâce à ses réalisations, le royaume du Maroc est devenu une grande puissance régionale », a-t-il écrit en légende.

Et de conclure: « Encore une fois, félicitations à Monsieur le Président Faouzi Lekjaâ, au sélectionneur national Walid Regragui et à tous les joueurs, cadres techniques et administratifs, pour cette réalisation, qui restera inscrite en or dans l’Histoire de notre pays bien aimé. »