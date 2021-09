La Confédération africaine de football (CAF) a envoyé un courrier au secrétaire général de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) pour lui faire part de son opposition à la programmation de matchs en Guinée, en raison de « la situation politique actuelle » liée au coup d’Etat qui a renversé le président Alpha Condé, le 5 septembre dernier.

« Dans ces circonstances et malgré l’amour et la passion du public pour le football en Guinée, vous comprendrez au vu de la situation actuelle, qu’il est difficile d’envisager l’organisation de rencontres internationales sur le territoire guinéen », affirme la CAF dans ce courrier adressé à la fédération guinéenne et relayé par des médias à Dakar.

« La sécurité des acteurs, officiels et spectateurs au stade et dans ses environs est en effet primordiale et non négociable lors des matchs internationaux », précise l’instance dirigeante du football continental dans son courrier.

« Pour ces raisons, nous ne pouvons dans le contexte actuel et ce jusqu’à nouvel ordre, programmer des matchs internationaux en Guinée », ajoute-t-elle

A rappeler que la CAF avait reporté le match Guinée-Maroc comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde au lendemain du coup d’Etat, qui devait se jouer à Conakry. De même, elle a refusé de programmer des rencontres de Coupe de la Caf et de Ligue des Champions sur le territoire guinéen.

Trois clubs guinéens engagés dans ces compétitions, dont le Wakriya ont été ainsi obligés de jouer leur qualification sur une seule rencontre chez leur adversaire.

L’équipe de Diambars de Saly Portudal a ainsi battu 3-0 le Wakriya, dimanche dernier, en préliminaire de la Coupe de la CAF, se qualifiant du coup pour prochain tour lors duquel elle sera opposée à Enyimba du Nigeria. En octobre, le Syli national de Guinée va disputer deux matchs éliminatoires contre le Soudan pour le compte des 3-ème et 4-ème journées.

La CAF affirme, par ailleurs, dans ce courrier qu’elle continue « toutefois d’observer l’évolution de la situation et ne manquera pas de revoir sa position dès que possible ».