Paris SG: Achraf Hakimi incertain face à l’Olympique de Marseille

Le défenseur marocain du Paris SG Achraf Hakimi, remplacé contre le Bayern en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, s’est partiellement entraîné vendredi mais reste incertain pour le choc de la 25e journée de L1 dimanche à Marseille, a indiqué son entraîneur Christophe Galtier.

« Il a fait une partie de la séance, il fera la totalité de celle de demain et on prendra une décision quant à sa participation », a reconnu le technicien, déjà privé de Neymar, après la séance du jour au Parc des Princes sous les yeux d’environ 33.000 supporters.

Le latéral s’est échauffé avant de quitter ses coéquipiers.

En revanche, la tonalité est nettement plus positive du côté de l’autre latéral droit, Nordi Mukielé, touché mi-janvier.

« Il est très très très proche d’une place de titulaire », a assuré Galtier.

Toujours en défense, Nuno Mendes, de retour dans le groupe vendredi, et Marquinhos ont participé à l’intégralité de la séance, tandis que Presnel Kimpembe s’est arrêté, comme Mukielé, quelques minutes avant la fin.

A noter que le milieu Warren Zaïre-Emery s’est entraîné cette semaine sur le côté droit, pour pallier une éventuelle défection dans le couloir si Paris devait ressortir sa défense à trois.

« C’est une possibilité », a indiqué l’entraîneur parisien. « On a été bon dans ce système mais on n’a jamais joué comme ça contre Marseille ».

Il y a quelques jours, le PSG s’est justement incliné 2-1 en Coupe de France au Vélodrome, sans montrer grand chose. Mais le club parisien l’a ensuite emporté contre Lille (4-3), mettant fin à une série de trois défaites d’affilée (Ligue des champions, Coupe de France et Ligue 1).

Cette fois, « il faudra gagner des duels, sortir de la pression marseillaise et avoir des courses dans la profondeur. Ce qui nous avait fait défaut », a indiqué Galtier avant de préciser qu’il allait insister sur ce dernier point auprès de ses joueurs.

« Avec la présence de Kylian, il y aura de la profondeur. Mais s’il n’y a que lui, ce sera plus facile à contrôler. D’autres joueurs devront se projeter plus librement et avec plus de détermination », a-t-il poursuivi.