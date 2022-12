Dans une interview accordée au site de son club Angers, la jeune révélation marocaine du Mondial 2022 parle de son avenir.

Azzedine Ounahi a-t-il fait son choix d’avenir ? Sera-t-il transféré cet hiver vers un autre club ou restera-t-il à Angers jusqu’à l’été prochain, au moins ? Jusqu’ici sous contrat avec Angers SCO, dernier au classement de la Ligue 1, le jeune numéro 8 de la sélection nationale a fait sensation lors du Mondial 2022, poussant plusieurs grands clubs européens notamment à le convoiter, dont le Barça, l’Inter ou encore l’Olympique de Marseille.

« C’est Angers qui m’a offert la possibilité de disputer la Coupe du monde et de pouvoir exposer et montrer mes qualités au monde. Si je n’étais pas titulaire à Angers ou un joueur de Ligue 1 Uber Eats, je n’aurais pas eu la possibilité de faire une coupe du monde à l’âge de 22 ans. Angers est une étape importante dans ma carrière », a assuré le jeune milieu de terrain formé au Raja de Casablanca et à l’Académie Mohammed VI à Rabat.

« Aujourd’hui, nous savons tous qu’il y a des clubs intéressés. Ce sera un choix à faire, un choix qui sera important pour ma carrière et surtout faire le bon choix », a-t-il confié dans cet entretien publié vendredi par le site de Angers SCO.

« Le projet sportif avant tout »

Mais malgré les offres que son club a reçues, le joueur ne s’est pas encore décidé sur son avenir. « Nous ne savons pas comment ça va se passer encore. Est-ce que je vais signer et partir en janvier ? Est-ce-que je vais signer, rester et aider le club et partir cet été ? Je ne sais pas encore. J’attends d’ici les jours, semaines qui arrivent pour faire le bon choix. Je suis en contact tous les jours avec le Président. Nous allons faire le bon choix pour ma carrière et pour le club », a-t-il expliqué.

Lire aussi: Révélation du Mondial 2022, Ounahi dans le viseur du Barça

Pour Azzedine Ounahi, « le projet sportif passe avant tout ». « Je n’ai pas de championnat préféré, je n’ai pas une destination idéale, je regarde avant tout le projet sportif. Dans le club où j’irai, je dois encore progresser pour montrer mes qualités. (…)S’il y a un vrai projet sportif, c’est là-bas que j’irai », a-t-il ajouté.

Arrivé l’été 2021 à Angers SCO, Ounahi avait renouvelé son contrat avec le club français trois mois à peine avant le début de la Coupe du monde 2022.

« C’est quelqu’un qui est pétri de talent. Quand on le regarde physiquement on se dit qu’il ne va pas aller loin mais il a un coffre, il court beaucoup, il a un toucher de ballon exceptionnel, une bonne vision de jeu. Donc non ça ne m’étonne pas ce qu’il fait en ce moment », avait confié le président de Angers SCO Saïd Chabane, à RMC Sport, n’excluant pas de le voir partir dès janvier prochain.