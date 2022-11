Pour un dernier match de réglages avant le Mondial de Qatar, l’équipe du Maroc affrontera son homologue géorgien le jeudi 17 novembre 2022 aux Emirats Arabes Unis à 20h00 en heure locale (17h00 GMT+1) en match amical.

Contre la Géorgie, il faudra du jeu, des buts et pourquoi pas une victoire. Après, les joueurs de l’équipe nationale seront plus confiants et auront le moral au beau fixe. Car les Lions de l’Atlas sont encore en quête de certitudes. Ils avaient, rappelons-le, disputé deux matchs amicaux en septembre dernier en Espagne contre le Chili (2-0) et le Paraguay (0-0).

Les protégés de Walid Regragui ont montré de belles individualités. Il y avait aussi des automatismes qui se sont facilement enclenchés sous la houlette du nouveau sélectionneur.

Il y a quelques semaines, l’ancien coach du WAC a avoué être agréablement surpris de l’entente et de la complicité qui existent entre les joueurs du Onze national. Mais il reste du boulot. Et la défense centrale est notamment toujours en chantier.

Le rendement offensif des Lions était ces derniers mois est faible. D’où le limogeage du bosniaque Vahid Halilhodzic.

Walid Regragui, lui, croit aux chances de l’équipe du Maroc à la Coupe du Monde du Qatar. “Au Mondial, il y a des équipes qui créent la surprise. On aimerait bien en faire partie”, a-t-il dit.