On connait désormais la date et l’heure du premier derby casablancais de la saison. Voici quand et où va se jouer ce choc très attendu par les supporters du Raja et du Wydad.

La Ligue nationale de football professionnelle (LNFP) a annoncé mercredi la date et l’heure du premier match qui opposera le Raja Athletic Club (RCA) et le Wydad Athletic Club (WAC) de Casablanca cette saison.

Le derby, qui compte pour la sixième journée de la Botola Pro, aura lieu dimanche 23 octobre, à partir de 16h00 (GMT+1), a fait savoir la LNFP.

Le match se jouera comme à l’accoutumée sur la pelouse du Complexe Mohammed V, dit Stade d’honneur. C’est les Rouges qui recevront les Verts pour ce premier choc de la phase aller de la Botola.

La LNFP a également décidé de programmer les matchs en retard de la cinquième journée du championnat national les 18 et 19 octobre prochains.

Avant de retrouver son éternel rival, le Wydad devra affronter le 18 octobre, à partir de 18h30 (GMT+1), l’Ittihad Riadhi de Tanger (IRT). Le Raja, lui, accueillera le Hassania d’Agadir (HUSA), le même jour, à partir de 20h30 (GMT+1).