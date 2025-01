La Confédération africaine de football (CAF) vient d’annoncer le report du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 au mois d’août.

Le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024, initialement prévu du 1er au 28 février prochain, a été reporté au mois d’août. Dans un communiqué publié ce mardi 14 janvier, la Confédération africaine de football (CAF) explique que bien que «des progrès notables ont été réalisés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda dans la construction et la modernisation de stades (…) et autres infrastructures et installations» pour l’organisation d’un CHAN réussi, les experts de la faîtière continentale ont estimé qu’il faut «plus de temps pour s’assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès la compétition».

«Je suis impressionné par les travaux de construction et de rénovation en cours des infrastructures et installations de football au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Je suis convaincu que les stades, les terrains d’entraînement, les hôtels, les hôpitaux et les autres infrastructures et installations seront conformes aux normes requises par la CAF pour accueillir, en août 2025, un Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies (« CHAN ») Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 très réussi», a déclaré le président de la CAF, Patrice Motsepe, cité par le communiqué.

Pour rappel, le tirage au sort du CHAN 2024 aura lieu demain mercredi 15 janvier à Nairobi, au Kenya, à partir de 18H heure marocaine. Quant à la date exacte du début de la compétition continentale en août, elle sera annoncée par la CAF «en temps voulu», conclut le communiqué.

