Le gardien de but natif de Melilla assure que Walid Regragui a fait de l’équipe nationale une « famille unie » et que la mentalité qu’il a instaurée a joué un grand rôle dans la réalisation de l’exploit du Mondial 2022.

Après la « petite finale » disputée contre la Croatie, Munir Mohamedi El Kajoui a accordé une interview à Al Ahdath Al Maghribia où il revient sur le parcours historique des Lions de l’Atlas pendant la Coupe du monde 2022, mais aussi sur ses objectifs prochains avec les Lions de l’Atlas.

« Nous étions frustrés et c’était très difficile. Nous étions déterminés à ramener au peuple marocain une médaille de bronze, mais de nombreuses circonstances ne nous ont pas aidés jouer le match de classement contre l’équipe croate comme nous le souhaitions et selon le plan élaboré par l’entraineur Walid Regragui », a fait savoir le gardien de but dans cet entretien publié dans l’édition de ce jeudi 22 décembre du quotidien arabophone.

« Ce n’est pas facile de jouer sept matchs de Coupe du monde, d’autant plus que toutes nos rencontres ont été intenses et nous ont demandé de gros efforts physiques, à commencer par les matchs de la phase de poule contre la Croatie, la Belgique et le Canada, en passant par les huitièmes, les quarts et demies finale contre l’Espagne, le Portugal et la France, pour finir avec le match de classement contre la Croatie », a-t-il rappelé, assurant que « tous les joueurs se sont battus avec force pour aller le plus loin dans la compétition ».

Selon Munir Mohamedi, Walid Regragui a fait de l’équipe nationale « une famille unie et homogène ».

« Il n’y a pas de conflits apparents ou cachés dans la sélection et chacun travaille avec un esprit d’équipe pour l’intérêt du pays. (…) La mentalité de Walid Regragui, basée sur toujours plus d’ambition, et sa tactique nous ont permis de renverser facilement les équipes européennes les plus fortes », a-t-il détaillé.

Interrogé sur la prochaine CAN 2023, le gardien de but qui évolue dans le championnat saoudien avec le club Al Wehda, a fait part de la détermination des Lions de l’Atlas pour remporter le titre africain.

« Nous avons suffisamment de temps pour bien nous préparer et nous battre pour les échéances de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Notre unique objectif sera de remporter le titre africain pour la deuxième fois de l’histoire du football marocain. Le message que nous a adressé le sélectionneur national à la fin de notre participation la Coupe du monde au Qatar était clair. Il nous a dit: Vous devez être les rois d’Afrique avant de devenir les rois du monde ».

« Nous avons compris le message et nous nous battrons pour réaliser cet objectif durant la prochaine CAN en Cote d’iVoire », a-t-il conclu.