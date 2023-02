Plusieurs records sont tombés lors du Mondial des Clubs Maroc 2022, qui s’est tenue dans les villes de Rabat et Tanger du 1er au 11 février. La Fédération internationale de football (Fifa) a publié, mardi sur son site, les nombreux records battus de «l’édition la plus prolifique du mondial des clubs».

Le Real Madrid confirme son statut d’équipe la plus titrée de la compétition. Sa vedette Toni Kroos compte désormais six Coupes du Monde des Clubs à son palmarès. Mais, il n’y a pas que le Real et ses joueurs qui ont marqué le coup lors de l’édition marocaine, retour en chiffres sur ce qu’il faut retenir de la compétition:

5 -Le Real Madrid a conforté son statut de club le plus titré de l’histoire de la compétition. Avec cinq couronnes mondiales, les Madrilènes devancent désormais leurs rivaux du FC Barcelone de deux longueurs.

3 -En menant le Real Madrid à la victoire, Carlo Ancelotti rejoint Pep Guardiola au classement des entraîneurs les plus titrés en Coupe du Monde des Clubs (3 victoires chacun). L’Italien s’était déjà imposé en 2007, avec l’AC Milan, et en 2014, sous les couleurs du Real Madrid.

4 – Pedro, de Flamengo, a signé deux doublés en autant de sorties au Maroc. Il devient ainsi le quatrième joueur à inscrire quatre buts ou plus sur une seule et même édition, après Denilson (4, en 2009), Luis Suarez (5, en 2015) et Cristiano Ronaldo (4, en 2016).

4,29 Maroc 2022 affiche une moyenne de 4,29 buts par match, ce qui fait de cette édition la plus prolifique de l’histoire. Le précédent record (4,13 buts par match) datait d’Émirats Arabes Unis 2018.

12 Hussein El Shahat, d’Al Ahly, est le joueur le plus expérimenté en Coupe du Monde des Clubs. L’Égyptien a fait sa douzième apparition dans cette compétition à l’occasion du match pour la troisième place contre Flamengo.

35 À 35 ans et 54 jours, Karim Benzema est devenu le buteur le plus âgé en finale de la Coupe du Monde des Clubs. Il efface ainsi le record de Filippo Inzaghi (34 ans et 129 jours), établi en 2007.

6 – Toni Kroos est le joueur le plus titré de l’histoire de la Coupe du Monde des Clubs, avec six trophées. L’Allemand a remporté les six finales auxquelles il a participé.

8 – Le Real Madrid et Al Hilal ont disputé la finale la plus prolifique de l’histoire de la compétition (5-3).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Toni Kroos (@toni.kr8s)

10 – Auckland City compte plus de participations à la Coupe du Monde des Clubs qu’aucune autre équipe. Les Néo-Zélandais étaient présents pour la dixième fois, cette année au Maroc. Le total aurait pu être encore plus élevé si le club n’avait pas été contraint de déclarer forfait en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures de quarantaines imposées par les autorités néo-zélandaises.

13 – Grâce à Al Hilal, l’Arabie Saoudite est devenue la treizième nation représentée en finale de la Coupe du Monde des Clubs.

20 – Face à Seattle Sounders, Al Ahly est devenu la première équipe à atteindre la barre des 20 matches en Coupe du Monde des Clubs.

27 – Al Hilal est le 27e club à se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs.

72 – Seattle Sounders est la 72ème équipe à participer à la Coupe du Monde des Clubs depuis l’an 2000. Aucun club américain n’avait réussi à se qualifier auparavant.

150 – La demi-finale entre Flamengo et Al Hilal était aussi le 150e match de l’histoire de la compétition.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

À l’issue de la finale de samedi, le Président de la FIFA Gianni Infantino s’est exprimé sur LinkedIn: « Je remercie la Fédération Royale Marocaine de Football et les Marocains pour l’organisation exceptionnelle de ce tournoi, ainsi que pour l’accueil chaleureux réservé aux participants comme aux supporters venus profiter du spectacle. »