Prévu initialement pour arbitrer la finale de la Coupe du monde des clubs opposant, samedi 11 février, le Real Madrid à Al Hilal, l’Algérien Mustapha Ghorbal a été remplacé à la dernière minute par l’Anglais Antony Taylor.

L’Algérien Mustapha Ghorbal devait en principe arbitrer la finale du Mondialito du Maroc 2023. Mais il devra se contenter de la petite finale entre Al Ahly et Flamengo pour la 3e place.

Et c’est finalement l’arbitre anglais Antony Taylor qui dirigera cette finale de la Coupe du monde des clubs opposant le Real Madrid à Al Hilal, annonce la FIFA sur son site.

Le referee sera assisté par ses compatriotes Gary Beswick et Adam Nunn. Le quatrième arbitre sera le Chinois Ning Ma.

S’agissant du VAR, il sera assuré par l’Italien Massimiliano Irrati, le Chinois Ming Fu, l’Américaine Kathryn Nesbitt ainsi que le Marocain Redouane Jiyed.

Ce changement de dernière minute a créé la polémique sur les réseaux sociaux, notamment chez les médias algériens.

🚨Alors qu’il avait été nommé pour arbitrer la finale entre le Réal Madrid et Al Hilal au Maroc, la FIFA vient de le retirer de la finale. Il arbitrera finalement la petite finale pour la troisième place entre Al Ahly et Flamengo ! pic.twitter.com/MpINDGlGEz — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) February 9, 2023

Le Mondial des clubs au Maroc est le théâtre d’une expérimentation de pédagogie pour les hommes au sifflet, parfois décriés pour l’opacité de leurs décisions. En effet, les arbitres expliquent leurs décisions au public.

Testée pour la première fois en 2016 au cours du Mondial des clubs avant d’être généralisée, la VAR, censée aider les arbitres et réduire leurs potentielles erreurs, est rapidement entrée dans les moeurs. Mais joueurs, entraîneurs et spectateurs se plaignent régulièrement d’un manque de communication et souhaitent que les décisions leur soient expliquées.

L’expérience tentée au Mondial des clubs, du 1er au 11 février, est supposée y remédier. Elle fait suite à l’autorisation accordée en janvier par l’International Board (Ifab), gardien des règles du football, et pourrait, en « fonction des résultats », être reproduite lors la Coupe du Monde U-20 en Indonésie (du 20 mai au 11 juin) et la Coupe du Monde féminine, en Australie et Nouvelle-Zélande l’été prochain, selon la Fédération internationale de football (Fifa).