Walid Regragui s’est félicité de la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale du Mondial-2022 après sa victoire contre le Canada (2-1).

« Cela n’a pas été facile mais quand on a la possibilité d’écrire l’histoire, on s’en souvent toute sa vie. En première période, on a réalisé une des meilleures prestations depuis longtemps. Dommage qu’il y ait eu ce but contre notre camp qui nous a un peu remué. Les joueurs ont peut-être commencé à gamberger », a dit le sélectionneur national.

« En seconde période, on a été sous une forte pression, mais j’ai adoré cette seconde période. On a subi beaucoup de pression mais on voulait changer de mentalité, les joueurs ont répondu présents. On n’est pas venu juste pour participer ou se dire qu’on était presque qualifiés, on a imposé notre jeu. On devait faire comme toute les équipes européennes ou sud-américaines font dans ces matches-là », a renchéri Regragui.

« On s’est fixé pour objectif, en arrivant ici, de tout donner et de passer le premier tour. On l’a fait donc pourquoi pas. On ne veut pas s’arrêter là, on veut être une équipe dure à jouer. On doit réaliser de quoi on est capable. On est réaliste, mais on va y aller match après match pour pas s’enflammer et si on se donne à 100%, on est capable de grandes choses », a conclu le coach.