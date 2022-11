Ils étaient sur le banc au coup d’envoi et ne jouent pas un rôle majeur dans leur club de Bundesliga, mais mercredi au Khalifa Stadium de Doha, les Japonais Ritsu Doan et Takuma Asano ont mis l’Allemagne au supplice en Coupe du monde.

Un contrôle dans la course, une passivité inquiétante du défenseur allemand Nico Schlotterbeck et un tir sous la transversale que Manuel Neuer, pas irréprochable sur ce coup, n’est pas parvenu à repousser.

En l’espace de quelques secondes, Takuma Asano, joueur du VfL Bochum, est devenu un véritable héros pour tout le Japon.

Son but a permis aux « Samuraï Blue », le surnom de la sélection nipponne, de prendre l’avantage au score (2-1) contre l’Allemagne, quadruple championne du monde (1954, 1974, 1990, 2014), à la 83e minute du match.

Un quart d’heure après -dont huit longues et interminables minutes de temps additionnel-, et de nombreuses tentatives allemandes plus tard, le banc japonais sur lequel Asano se trouvait au début de la rencontre, a couru dans sa direction pour célébrer l’exploit.

Le Japon dispute sa huitième Coupe du monde d’affilée, mais n’a jamais fait mieux que les huitièmes de finale en 2002, 2010 et 2018.

« Peu importe contre qui je joue, je me donne à 100% », a expliqué en zone mixte Takuma Asano. « Tout le monde est capable de s’exprimer et c’est ce qui nous a menés vers la victoire aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Cette saison, Asano n’a joué que six matches dans le Championnat d’Allemagne avec le VfL Bochum, longtemps lanterne rouge de Bundesliga.

Blessé à un genou lors de la 6e journée contre Schalke, il n’a plus joué depuis la mi-septembre avec son club, mais a retrouvé la forme au meilleur moment, sur la plus belle scène.

« En entrant en jeu, j’étais déterminé à tirer dès que j’en aurais la chance. On a eu plusieurs occasions avant mon but, et à la fin, on a obtenu la victoire », a souligné le héros d’un soir.

« Avant le match, nous avons parlé des titulaires qui allaient tout donner pendant une heure. Et ensuite, c’était à nous d’entrer en jeu et de finir l’affaire. C’est comme ça que ça s’est passé et c’est un jour fantastique », s’est enthousiasmé Ritsu Doan.

Titulaire avec Fribourg et auteur d’un très bon début de saison en Bundesliga, Doan avait, une dizaine de minutes avant Asano, égalisé pour les Japonais. Sur un tir de Minamino repoussé comme il l’a pu par Neuer, il était opportunément placé à six mètres pour pousser la balle dans le but vide.

« J’étais assez calme après le but. Le sélectionneur m’a dit qu’il y avait des espaces et que je devais prendre ma chance dès que je le pouvais. C’est ce que j’avais à l’esprit en entrant en jeu », a-t-il poursuivi en zone mixte.

« En trois ou quatre années avec la sélection, je n’ai jamais eu de balle comme ça juste devant moi », a souri Doan. « Quand j’ai vu la balle, je me suis dit +je vais la mettre+ ».

Le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu a mis cette efficacité devant le but allemand sur le compte de leur expérience en… Bundesliga: « Beaucoup de joueurs sont allés en Allemagne pour progresser et ils ont montré aujourd’hui que cela portait ses fruits », a-t-il rappelé. « Il y a beaucoup de personnes et de joueurs fantastiques en Allemagne qui ont contribué au développement de notre football, nous voulons continuer à apprendre grâce au football allemand, il va contribuer au futur de notre football », a insisté Moriyasu.

Après le Mondial, le plus dur pour les deux buteurs du jour sera peut-être le retour dans leur club respectif, après avoir joué un tel mauvais tour à la Mannschaft.