Sofiane Boufal est aux anges après la victoire du Maroc contre l’Espagne 0-0 a.p., 3-0 t.a.b et la qualification historique en quarts de finale du Mondial-2022.

« C’est l’un des plus beaux jours de ma vie. Le plus beau jour de ma vie dans le football, en tout cas. Parce qu’aujourd’hui, on a écrit l’histoire. On pouvait tous voir la joie des gens, de nos familles… C’est incroyable, ce sont des émotions qui sont indescriptibles. C’est historique », s’est réjoui Boufal.

« Le football, au Maroc, c’est fou, tout le monde vit pour le football. On a vu les gens fêter ça dans les rues, et on en fiers. Ma mère est devenue folle. C’est la chose la plus importante de ma vie. Voir ma mère pleurer et heureuse, je ne peux rien demander de plus », a dit l’allier gauche du Onze national.