Après avoir fait chuter l’Espagne en huitième, le Maroc a montré son « fort potentiel », a estimé le sélectionneur portugais Fernando Santos, vendredi, avant leur quart de finale du Mondial-2022, mais l’entraîneur marocain Walid Regragui ne veut « pas se focaliser » sur ses adversaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par H24Info.ma (@h24info.ma)

. Rentrer un peu plus dans l’Histoire

Walid Regragui (sélectionneur du Maroc): « On sait que ça ne va pas être facile, mais comme contre l’Espagne, comme contre la Belgique, comme contre la Croatie, on va donner le maximum encore. On va essayer de créer la surprise, puisque personne ne nous attendait ni en huitième ni en quart. On a encore un match important pour rentrer encore plus dans l’Histoire. »

. Le Maroc, une équipe à fort potentiel

Fernando Santos (sélectionneur du Portugal): « L’équipe qu’on va jouer n’a rien à voir avec la Suisse, c’est une équipe très différente C’est une équipe très forte qui a gagné deux matches et fait deux nuls. C’est une équipe très bien organisée, avec un gros potentiel et des joueur qui jouent dans les meilleurs clubs: Chelsea, Paris SG, Bayern…. Mes joueurs savent ce que l’adversaire va proposer, il faudra entrer sur le terrain avec la même joie, sans peur, jouer avec confiance. Sans le ballon, il faudra presser et être intense dans les transitions. »

Lire aussi: Mondial. Maroc-Portugal: suivez en direct la conférence de presse de Walid Regragui

. Ne pas se focaliser trop sur le Portugal

Regragui: « Se focaliser trop sur le Portugal, ça peut nous poser des problèmes. On regarde surtout ce qu’on sait faire, ce qu’on fait bien, et on essaye de l’améliorer à chaque match. Aujourd’hui le Portugal est favori, on ne va pas revenir dessus. C’est une équipe qui peut gagner la Coupe du Monde, nous on est le Petit Poucet, la petite surprise, le petit caillou dans la chaussure. »

. Jamais obligé de passer la balle à Ronaldo

Joao Felix (attaquant du Portugal): « On n’a jamais pensé qu’on est obligé de passer la balle (à qui que ce soit), on essaye toujours de faire la meilleure passe au joueur le mieux placé (…). Si on joue différemment (sans Ronaldo), c’est qu’on a des joueurs différents qui savent faire autre chose, mais cela n’a rien à voir avec le fait qu’il soit sur le terrain ou pas. »

Lire aussi: Vidéo. Mondial: « Busquets, Pedri, Gavi, c’était la clé », analyse Regragui

. « On représente un continent »

Regragui: « On représente d’abord le peuple marocain (….) mais, sur les réseaux sociaux, on sent la +vibe+ positive. On n’a pas qu’un pays derrière nous, on a un continent et les Arabes. Je pense que les fans viendront nous soutenir pour écrire l’Histoire ensemble, si Dieu le veut. C’est très important pour nous, mais avant tout on joue pour nous et notre pays. »

. « Pas là pour se plaindre »

Regragui: « On attend demain pour voir si (Nayef Aguerd) peut jouer ou pas, mais on a 26 joueurs. Si un autre joueur occupe ce poste, il donnera tout pour l’équipe. Ce qui compte c’est le collectif pas les joueurs. Aguerd est évidemment très important mais on a d’autres joueurs qui peuvent faire le job. Je le répète depuis le début de la compétition, on n’est pas là pour se plaindre. Quand on veut aller loin, il faut compter sur tout le monde et il faut que tout le monde soit prêt. Peu importe qui rentre, on va donner le maximum et on ne se cherchera pas d’excuse parce que untel ou untel n’est pas là. »

Propos recueillis en conférence de presse