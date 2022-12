Dans un post sur facebook, le célèbre écrivain algérien, Yasmina Khadra, Mohammed Moulessehoul de son vrai nom, salut l’exploit de l’équipe du Maroc de football qu’il qualifie de « l’une des plus belles révélations de ces dernières décennies ».

Sur sa page officielle, Yasmina Khadra a salué l’exploit des Lions de l’Atlas. Le célèbre écrivain algérien a publié une image de l’équipe du Maroc avec un long commentaire dans lequel il leur rend hommage tout en les félicitant de l’exploit inédit pour l’Afrique.

« Vous avez été immenses de vaillance et d’abnégation et vous avez imposé le respect aux quatre coins de la planète. Séduisants, élégants, vous avez suscité l’enthousiasme dans les stades, dans les brasseries et sur les places publiques et rehaussé d’un cran le prestige de cette énorme manifestation sportive, gagnant l’admiration des grands et des petits », écrit l’auteur du Morituri.

Il a qualifié la sélection marocaine de « la plus sympathique, sans doute l’une des plus belles révélations de ces dernières décennies ». « Vous avez, en plus de faire aimer le Maroc dans tous les foyers de la Terre, décomplexé l’Afrique entière. Désormais, grâce à votre exploit, aucune nation appelée à en découdre en coupe du monde ne viendra faire de la figuration ou bien se contenter d’une 8eme de finale », renchérit Yasmina Khadra.

« Merci pour l‘espoir que vous avez semé et qui ne manquera pas d’inspirer les jeunes talents du Maroc, du Maghreb, de l’Afrique, du monde entier », conclut l’auteur.