Et une, et deux, et trois étoiles… L’Argentine de Lionel Messi a imité celles de Mario Kempes (en 1978) et de Diego Maradona (en 1986) en décrochant son troisième titre mondial dimanche à Doha.

La Coupe du monde 1978 reste l’une des compétitions les plus controversées de l’histoire du sport. Car le « Mundial » s’est disputé en Argentine, un pays alors sous la coupe de Jorge Videla, chef sanguinaire de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d’Etat du 24 mars 1976.

Sur le terrain, l’équipe du capitaine Daniel Passarella s’impose en finale 3 à 1 après prolongation face aux Pays-Bas, privés de leur joueur star Johan Cruyff.

L’absence du Hollandais volant ne s’explique pas par des raisons politiques, comme cela a longtemps été avancé, mais bien par des raisons personnelles, expliquera le maître du jeu en 2008.

Sans Cruyff, les Pays-Bas s’inclinent en finale face à l’Albicelste portée par un Mario Kempes en feu, auteur de deux buts et qui terminera meilleur buteur (six buts) et meilleur joueur de la compétition.

Mais l’accession de l’Argentine en finale ne s’est pas faite sans mal. Aujourd’hui encore des suspicions subsistent concernant le dernier match du deuxième tour (alors disputé en format de deux poules de quatre équipes).

Les Argentins qui affrontent le Pérou (alors l’une des meilleures équipes du monde) doivent s’imposer par quatre buts d’écart afin de devancer le Brésil et se qualifier pour la finale. Ils gagneront 6-0.

Plus de 30 ans après, l’ex-sénateur péruvien Genaro Izquieta affirmait dans le quotidien espagnol El Pais que le résultat de la rencontre résultait d’actes de corruption: une large victoire argentine contre l’assassinat de treize opposants au régime péruvien de l’époque par les autorités argentines.

Le titre de 1986 au Mexique restera à jamais celui d’un seul homme, Diego Maradona, au sommet de son art à 25 ans.

« El Pibe de Oro » (le gamin en or) construit sa légende lors d’un duel épique en quarts de finale face à l’Angleterre.

Dans une rencontre marquée par la tension politique qui règne entre les deux pays, quatre ans seulement après la guerre des Malouines, l’Argentine bat l’Angleterre 2-1, avec un doublé de Maradona.

Ses deux buts entrent dans la légende. Le premier est marqué par la fameuse « Main de Dieu » et validé à tort par l’arbitre, le second au terme d’une chevauchée fantastique partant du milieu du terrain pour se jouer de la défense anglaise. Ce but sera élu « but du XXe siècle » par la Fifa.

L’attaquant alors sous contrat avec Naples remet le couvert avec un nouveau doublé en demi-finale face à la Belgique avant d’être l’auteur de la passe décisive (pour Jorge Burruchaga) du but de la victoire lors d’une spectaculaire finale face à l’Allemagne (3-2).