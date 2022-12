La France, championne du monde en titre, s’est qualifiée pour sa quatrième finale de Coupe du monde en battant le Maroc 2 à 0 mercredi à al-Khor et peut devenir dimanche face à l’Argentine la première équipe depuis le Brésil en 1962 à conserver son titre.

Dans une ambiance hostile et sous les yeux du président Emmanuel Macron, les Bleus ont cependant souffert face à une excellente équipe du Maroc, première équipe africaine à accéder au dernier carré d’une Coupe du monde. Théo Hernandez a ouvert la marque à la 5e minute et le remplaçant Randal Kolo Muani a marqué le second but sur son premier ballon à la 79e.