La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé ce lundi que l’équipe du Maroc féminine disputera deux matchs de préparation en Turquie en préparation au Mondial 2023. L’un contre la Slovaquie et l’autre face à la Bosnie-Herzégovine.

La sélection marocaine féminine de football affrontera les équipes de la Slovaquie et de la Bosnie-Herzégovine, respectivement, les 17 et 21 février dans la ville turque d’Antalya, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

A cet effet, le sélectionneur national, Reynald Pedros, a convoqué 26 joueuses qui participeront à ce stage de préparation pour le Mondial féminin 2023, lit-on sur le site de la FRMF.

La Coupe du monde féminine de football se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.

Les Lionnes de l’Atlas devront y affronter les Allemandes et les Colombiennes au premier tour de cette coupe du Monde. L’équipe féminine du Maroc, classée 76e mondiale, s’est retrouvée dans le groupe H avec comme quatrième adversaire la Corée du Sud.

Liste des joueuses convoquées:

1. Khadija Rmichi (AS FAR)

2. Assia Zouhir (Chabab Mohammedia)

3. Inas Arouissa (Caen/France)

4. Zaynab El Aaraari (Jawharat Najm Larache)

5. Meryem Atiq (Viera/Espagne)

6. Zineb Radouani (AS FAR)

7. Nouhaila Benzina (AS FAR)

8. Nisrine Chad (Lille/France)

9. Sabah Sghir (Sampdoria/Italie)

10. Yassmine Lemrabet (Levante/Espagne)

11. Hanane Aït Lhaj (AS FAR)

12. Fatima El Ghazouani (Métropole/France)

13. Missan Bougrine (Olympique Lyon/France)

14. Nahla Nakach Elodie (Servette Chênois/Suisse)

15. Salma Amani (Metz/France)

16. Sofia Bouftini (Renaissance Berkane)

17. Ghizlane Chebbak (AS FAR)

18. Samia Mesnaoui (Ajax Amsterdam/Pays-bas)

19. Kawthar Aït Omar (Fortuna/Pays-bas)

20. Rosella Ayane (Tottenham/Angleterre)

21. Fatima Tagnaout (AS FAR)

22. Ibtissam El Jridi (Ahly Djeddah/Arabie Saoudite)

23. Soukaina Ouezraoui Diki (Club Bruges/Belgique)

24. Anissa Belkasmi (Orléans/France)

25. Norimane Addi (South Alabama/Etats Unis)

26. Fatima Zahra El Gharbi Berima (Europa Barcelone/Espagne)