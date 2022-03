Vingt-neuf des trente-deux qualifiés sont connus avant le tirage du Mondial 2022 vendredi (18h00) à Doha, au Qatar, répartis en quatre chapeaux de huit équipes en vue de constituer huit groupes de quatre.

Voici leur composition, fidèle au dernier classement FIFA dévoilé jeudi:

Chapeau 1 (têtes de série)

Chapeau 2

Chapeau 3

Chapeau 4

The FIFA #WorldCup Qatar 2022 Final Draw will take place tomorrow, Friday 1 April at 19:00 Doha time.

These are the ranking pots.

The countdown is🔛! pic.twitter.com/jcQoM1q4yl

— FIFA.com (@FIFAcom) March 31, 2022