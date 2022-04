Le Qatar a mis en place une procédure spéciale pour permettre aux supporters de venir soutenir leurs sélections nationales, lors de la prochaine Coupe du monde prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Les supporters marocains souhaitant se rendre au Qatar pour soutenir les Lions de l’Atlas, lors de la Coupe du monde 2022, n’auront pas besoin de demander un visa traditionnel pour entrer dans le pays. Comme il y a quatre ans en Russie, les supporters internationaux devront obtenir une carte fan spéciale, appelée Hayya.

Pour ce faire, il faudra d’abord acheter les billets des matchs souhaités. Après l’écoulement de 800.000 billets lors de la première phase de vente, la FIFA a annoncé le lancement, mardi 5 avril, de la seconde phase. Celle-ci prévoit une sélection aléatoire pour l’attribution des billets. Au total, 3,1 millions billets ont été prévus pour ce Mondial.

🎟 The second Random Selection Draw sales phase for #Qatar2022 tickets is now open!

You have until 28 April to request tickets and be in with a chance of going to the #FIFAWorldCup!

More info: https://t.co/B5vVaRSwxp pic.twitter.com/MmujpR4W6b

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 5, 2022