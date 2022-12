L’élimination des Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe du monde vendredi contre l’Argentine (2-2, 3-4 aux t.a.b.) aura été le dernier match de Louis van Gaal sur le banc des Oranges. Le sélectionneur l’a confirmé lui-même en conférence de presse.

« Je ne continuerai pas comme coach de la sélection des Pays-Bas. » Comme annoncé, Louis van Gaal a quitté son poste de sélectionneur des Pays-Bas ce vendredi à l’issue de l’élimination contre l’Argentine en quarts de finale (2-2, 3-4 t.a.b.).

« Je suis très fier. J’ai amené beaucoup de jeunes joueurs pour qu’ils apprennent. On a formé un groupe et quand je regarde derrière, je vois quelque chose de très positif » ,a-t-il notamment déclaré.

Lire aussi. Espagne: Luis Enrique démis de ses fonctions de sélectionneur

« Dans tous les cas, ce que je laisse derrière moi, c’est un excellent groupe. C’est une équipe qui est très soudée, très technique. J’ai été le coach pendant 20 matches, et on n’a jamais perdu. C’est bien pour une raison. Et on a aussi joué contre les meilleures nations», a-t-il ajouté.

Van Gaal sera remplacé à partir du 1er janvier par Ronald Koeman, dont la désignation a été annoncée il y a déjà plusieurs mois.