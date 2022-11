Après un précieux nul arraché face à la Croatie, finaliste du Mondial de Russie, le Maroc affronte la Belgique, ce dimanche, pour son deuxième match du groupe F de la Coupe du monde du Qatar. Une rencontre à suivre sur h24info.

28′ Carton jaune pour le Belge Onana qui a joué des coudes dans les airs à Ounahi.

20′ Frappe de loin de Zyach qui passe au-dessus de la transversale.

18′ L’attaquant Meunier frappe depuis l’extérieur de la surface. Son tir du droit est capté facilement par Munir.

17′ 5e corner pour les Belges, sans danger.

16′ Coup franc belge repoussé par la défense marocain

13′ Säiss dégage le ballon en corner. Munir était pourtant derrière sur le point d’attraper le ballon. Manque de communication. Le corner ne donne rien.

Un changement de dernière minute: le gardien Yassine Bounou n’est pas dans la cage, mais c’est Monir El Kajoui qui garde le but.

9′ Faute de Saiss à l’entrée de la zone de réparation.

5′ 1er corner du match pour les Diables Rouges. Détourné par la défense.

C’est le Mexicain Cesar Ramos qui arbitre ce match.

1′ Accélération de Ziyech qui frappe. Sans danger pour le portier belge.

Le match démarre. Coup d’envoi donné par la Belgique. Place au jeu.

Les joueurs entrent sur la pelouse. Il est presque 14h00 à Doha. Place aux hymnes nationaux.

Courageux, les Lions de l’Atlas ont, rappelons-le, tenu en échec les Croates, finalistes de la dernière édition (0-0). De son côté, la Belgique s’est imposée sans briller, face au Canada mercredi (1-0).

Le Onze de départ des Diables Rouges: 🚨🚨 VOICI LE XI POUR AFFRONTER LE MAROC ! ⚔️🇲🇦 C’était dans l’air, c’est désormais officiel : C’est le retour d’une défense à 4. 🤯 Rendez-nous fier messieurs, défaite interdite ! ❤️🇧🇪 #DEVILTIME #BELMAR pic.twitter.com/nXdVNDJvYF — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) November 27, 2022

Composition officielle du Maroc pour ce match : Bounou – Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui – Amrabat, Ounahi, Amallah – Ziyech, En Nesyri, Boufal

Après leur match nul face à la Croatie, le Maroc doit confirmer contre la Belgique pour faire un pas vers les huitièmes de finale.

Le Maroc et la Belgique se sont rencontrés à trois reprises. Les Diables rouges l’ont emporté deux fois alors que les Lions de l’Atlas ont gagné une fois. La première confrontation remonte au Mondial américain en 1994, soldée par la victoire des Belges sur le score de 1-0. Les deux équipes se sont rencontrées par la suite en 1999 et 2008, en matchs amicaux. La Belgique a remporté le premier match 4-0, et le Maroc a gagné le second (4-1).