La Pologne, plus que jamais en course pour une qualification avec quatre points, a dominé samedi l’Arabie saoudite (2-0), avec le premier but dans un Mondial de Robert Lewandowski et une excellente performance de Wojciech Szczesny, auteur notamment d’une double parade sur penalty.

L’Arabie saoudite d’Hervé Renard n’a pas réussi à confirmer son exploit en ouverture contre l’Argentine (2-1) dans le groupe C et jouera sa survie à quitte ou double contre le Mexique.

Tenus en échec par les Mexicains en ouverture (0-0), les Polonais se sont imposés grâce à Piotr Zielinski (39e) et au premier but à ce niveau de leur star Robert Lewandowski (82e). Muet en quatre matches de Coupe du monde (trois en 2018 et un en 2022), l’attaquant du FC Barcelone s’est enfin libéré.

La Pologne peut aussi remercier son gardien Wojciech Szczesny, décisif à plusieurs reprises. Elle compte désormais quatre points dans le groupe C et reprend espoir dans la course aux huitièmes de finale.

Victorieux des Argentins à la surprise générale lors du premier match (2-1), les Saoudiens peuvent avoir quelques regrets après avoir raté l’égalisation sur penalty juste avant la pause.

Lire aussi: Maroc-Belgique: les principales déclarations de Walid Regragui en conférence

Les Saoudiens ont été les premiers à se montrer dangereux quand Mohamed Kanno a vu sa frappe être déviée sur la transversale par Wojciech Szczesny (13e). Puis c’est l’attaquant saoudien Saleh Al-Shehri, buteur face à l’Argentine, qui a sauvé les siens en repoussant une tête puissante de Krystian Bielik (26e).

Une relance rapide de Szczesny a permis aux Polonais de se projeter vers le but saoudien. Le joueur de Lens Przemyslaw Frankowski, lancé côté droit, a centré pour Robert Lewandowski qui a servi Piotr Zielinski, dont la frappe en force n’a laissé aucune chance au gardien saoudien (39e).

Juste avant la mi-temps, l’équipe d’Hervé Renard a obtenu un penalty, après recours à la VAR, pour un léger contact de Bielik sur le mollet d’Al-Shehri. Mais le capitaine saoudien Salem Al-Dawsari, auteur d’un but splendide face à l’Argentine, s’est heurté à Szczesny. Le gardien de la Juventus, impérial, a repoussé dans la foulée la tentative de Mohammed Al-Bureik qui avait suivi (45+1).

Lire aussi: Vidéo. Regragui: « Mazraoui n’est toujours pas out pour le match face à la Belgique »

Sûrement remotivés par Hervé Renard à la pause, comme lors du match contre l’Argentine, les Saoudiens ont à nouveau semé la panique dans la surface polonaise, mais Al-Dawsari n’est pas parvenu à frapper (55e).

A l’issue d’une nouvelle action dans un petit périmètre, le joueur d’Al Hilal a expédié une frappe au dessus de la cage (60e).

Dans ce match très animé, les Polonais ont tenté de doubler la mise mais la transversale a repoussé une tête d’Arkadiusz Milik (63e), puis une frappe involontaire du genou de Lewandowski (66e).

En fin de match, les Saoudiens ont poussé pour arracher l’égalisation, en vain, à l’image de la tentative lointaine de Sahud Abdulhamid, passée à côté de la cage (78e).

Lire aussi: Vidéo. Mondial: « Le Maroc aurait pu gagner face à la Croatie », dit Hazard

Mais Robert Lewandowski est venu enterrer les espoirs saoudiens en profitant d’une erreur défensive d’Abdulelah Al-Malki pour ouvrir enfin son compteur (82e). L’ancien avant-centre du Bayern Munich a même eu l’occasion de s’offrir un doublé, mais sa balle piquée n’a pas trompé le gardien Mohammed Al-Owais.

La Pologne jouera mercredi sa qualification face à l’Argentine, dos au mur après sa défaite inaugurale et qui affronte le Mexique en soirée.

Les Saoudiens, qui rêvent de se qualifier en huitièmes comme lors de l’épopée du Mondial-1994, devront réagir face à ces mêmes Mexicains.