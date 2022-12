Aujourd’hui se joue la dernière journée de la phase des poules du mondial 2022. Au menu, les matchs des groupes H et G. Des rencontres qui seront retransmises sur les chaînes beIN Sports.

À 16 heures (heure marocaine), le Portugal (6 points) de Cristiano Ronaldo s’opposera à la Corée du Sud (1 point) d’Heung-Min Son. A voir sur beIN Sports 1.

En même temps, le Ghana (3 points) a une belle occasion de rejoindre les 8èmes de finale de la Coupe du monde face à l’Uruguay (1 point). Un match qui sera transmis sur TF1 et sur beIN Sports 2.

🔁 We’ve seen these games somewhere before 🤔

Who will come out on top this time? #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/PvWhlPkUri

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2022