Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 se poursuivent ce lundi. Au menu, il y a deux affiches. Le Japon contre la Croatie et le Brésil face à la Corée du Sud. Les matchs seront retransmis sur les chaînes de beIN Sports.

À 16h (heure marocaine), le Japon joue contre la Croatie. Opposant le finaliste de la dernière Coupe du monde et l’équipe surprise du Mondial au Qatar, ce huitième de finale vaut le détour. La rencontre sera diffusée le lundi 5 décembre à 16h, sur BeIN Sports 1 et BeIN Sports 2.

Après avoir survolé ses éliminatoires pour la Coupe du monde, le Brésil affronte la Corée du Sud. Le retour de Neymar devrait renforcer la ligne offensive pour les hommes de Tite face à des Sud-Coréens euphoriques. Un match qui sera diffusée à 20h sur TF1, ainsi que sur BeIN Sports 1 et BeIN Sports 2.

The Quarter-Finals are starting to take shape 👀#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022