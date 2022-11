Les équipes des poules G et H s’affrontent ce lundi 28 novembre pour gratter le maximum de points. Tous les matchs sont à suivre sur la chaîne beIN Sports 1.

Le Cameroun (zéro point) joue contre la Serbie (zéro point) (Groupe G) à 11h (heure marocaine).

Serbia’s best World Cup goal is __________? Watch them all here 🇷🇸 📺 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/3wj374hpLA — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022

La Corée du Sud (1 point) se mesurera au Ghana (zéro point) (Groupe H) à 14h.

Sound ON 🔊 Ghanaian fans belting out the anthem with pride 🇬🇭 #FIFAWorldCup #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022

Les Brésiliens (3 points) affronteront les Suisses (3 points) (Groupe G) à 17 h.

How important is Neymar to Brazil’s shot at winning the #FIFAWorldCup trophy? 🇧🇷🏆#Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022

À 20h, le Portugal (3 points) défie l’Uruguay (1 point) (Groupe H).