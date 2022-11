C’est une équipe marocaine solide et joueuse qui ne se met pas trop en danger qui a battu, ce dimanche, la redoutable sélection belge (2-0).

A peine entré en jeu en deuxième période qu’il a offert l’avantage aux Lions de l’Atlas. Lui, c’est Sabiri, auteur d’un but d’anthologie. Sabiri tire un coup franc, parfaitement travaillé, qui trompe le gardien belge Thibaut Courtois, surpris aussi par Saïss sur la trajectoire (75e). Et dans les arrêts de jeu, Aboukhlal (90e+2) achève les Diables Rouges en doublant la mise.

Tout au long du match, l’équipe du Maroc s’est montrée persévérante aussi bien en défense qu’en attaque. En première période, les Lions de l’Atlas ont défendu farouchement leur position face aux assauts des Diables Rouges.

Lire aussi. Mondial 2022: le Japon chute face au Costa Rica

Le keeper Munir qui a remplacé Bounou à la dernière minute a été décisif plusieurs fois. Puis, avant la pause, les hommes de Walid Ragragui ont repris le contrôle du match. Ils ont multiplié les attaques.

Et sur la dernière action de la première mi-temps, Ziyech passe à l’offensive et décroche un coup franc. L’attaquant de Chelsea exécute le coup franc et envoie le ballon au fond des filets (45e). Malheureusement, le but est invalidé par l’arbitre en raison de hors-jeu. Mais ce n’était qu’une partie reprise puisque le 1er but des Marocains est signé en 2e période par Sabiri sur le coup franc également.

Les assauts des Belges s’enchaînent en fin du match, mais le Onze national résiste jusqu’au bout et double la mise dans les arrêts de jeu grâce à Aboukhlal (90e+2).