C’est un trio qatari qui assurera l’arbitrage du match de classement Maroc-Croatie pour le compte du Mondial 2022.

La Fifa a désigné Abdulrahman Al Jassim, un arbitre qatari, pour assurer l’arbitrage du match Maroc-Croatie pour la troisième place au Mondial du Qatar, samedi (16h00, heure marocaine) au Khalifa Stadium de Doha. Ce referee a participé à plusieurs compétitions internationales, dont la Coupe du monde de football des moins de 20 ans 2017 ou encore la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2019. Il a été également arbitre vidéo lors du Mondial de Russie 2018.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Qatari referee Abdulrahman Al-Jassim will take charge of the World Cup third place play-off on Saturday between Croatia and Morocco. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zPmUz0Tw3b

