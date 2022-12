L’Espagne et le Japon se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial et l’Allemagne a été éliminée jeudi à Doha à l’issue d’une soirée de folie.

Le Japon a battu 2-1 l’Espagne, quand même sauvée, et l’Allemagne a dominé en vain 4-2 le Costa Rica, éliminé aussi, mais les quatre équipes ont toutes été successivement qualifiées et éliminées au fil de l’évolution des scores. Le Japon affrontera la Croatie en 1/8 et l’Espagne le Maroc.

نهاية المباراة بفوز اليابان على إسبانيا بهدفين لهدف 🇯🇵🇪🇸 الساموراي في صدارة المجموعة وإلى الدور القادم 🔝✅#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2022

L’Allemagne, géant déchu du football, a quitté le Mondial-2022 jeudi par la petite porte, malgré une victoire 4-2 contre le Costa Rica insuffisante pour lui ouvrir le chemin des huitièmes de finale.

L’adage fameux de Gary Lineker, « le football se joue à 11 contre 11, et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne », appartient désormais définitivement au passé. Et la Mannschaft, qui n’est plus que l’ombre de ses devancières, a beaucoup de souci à se faire à deux ans de son Euro à domicile.

Car même s’ils avaient battu les « Ticos », les Allemands auraient été de toute façon éliminés par la victoire du Japon contre les Espagnols (2-1). Les hommes du sélectionneur Hansi Flick ont en fait perdu leur Mondial dès le premier match, avec leur défaite face aux « Samouraï Blue » (2-1).

Cette élimination est, pour les quadruples champions du monde, un séisme d’une magnitude gigantesque.

Depuis son retour sur la scène internationale en 1954, l’Allemagne avait été la nation la plus régulière en coupe du monde, plus encore que le Brésil: en seize tournois jusqu’en 2014, la Mannschaft a collectionné quatre titres, autant de finales perdues, et encore quatre demi-finales et quatre quarts de finale.

Puis la chute. En 2018 en Russie, avec la première élimination au premier tour d’un Mondial d’après-guerre.