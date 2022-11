Le Cameroun et la Serbie ont fait match nul 3-3 (mi-temps: 1-2) à l’issue d’un match spectaculaire, lundi au stade al-Janoub à Doha lors de la 2e journée du groupe G, et se retrouvent en position délicate dans le Mondial avec un seul point chacun.

Castelletto (28e) a ouvert le score pour le Cameroun. Mais les Serbes ont totalement renversé la vapeur en moins de 10 minutes, avant et après la pause, grâce à Pavlovic (45e+1), Milinkovic-Savic (45e+3), et Mitrovic (53e). Les Lions indomptables sont toutefois revenus à égalité grâce à deux buts d’Aboubakar (63e) et Choupo-Moting (66e). Dans ce groupe, le vainqueur de la rencontre entre le Brésil et la Suisse (20h00) sera qualifié pour les 1/8es.