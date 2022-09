Si vous n’avez pas encore acheté votre billet pour le Mondial 2022, sachez qu’il n’est pas encore trop tard. La FIFA prévoit une phase de vente de dernière minute.

À moins de deux mois du coup d’envoi, les supporters du monde entier ont une nouvelle opportunité d’acquérir des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 à l’occasion de la phase de vente de dernière minute, qui débutera bientôt. Cette vente fonctionnera selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

La FIFA propose quatre types de billets: ceux pour un match en particulier (dans quatre catégories de prix, dont la dernière est réservée au résidents du Qatar), ceux réservés aux supporters d’une équipe pour l’ensemble de la phase de groupes ou encore des billets pour un match de la seconde phase dans laquelle leur équipe est susceptible de participer. D’autres billets donneront accès à quatre matches dans quatre stades différents.

L’achat des billets est, en effet, indispensable pour les supporters internationaux qui prévoient de se rendre au Qatar. Après le ticket, il faut trouver où dormir. Les autorités ont mis en place une agence officielle d’hébergement qui propose des logements pour tous les budgets, avec des studios, appartements, villas de luxe ou encore des hôtels.

