Les supporters de l’équipe nationale qui souhaitent se rendre au Qatar pour assister aux matchs devront avant même d’accéder au territoire du Qatar, télécharger deux applications. Sauf que ces dernières s’apparenteraient, selon les experts en cybersécurité, à des logiciels d’espionnage. Détails.

Vous souhaitez vous rendre au Qatar pour profiter de la coupe du monde et supporter les Lions de l’Atlas ? Vous devez, une fois sur place, installer sur votre smartphone deux applications : Hayya, l’appli officielle de l’événement, et Ehteraz, une application de suivi Covid. « À la demande des autorités qataries, nous rappelons aux détenteurs de billets que tous les supporters locaux et internationaux doivent demander une carte digitale Hayya. La carte digitale Hayya est votre permis d’entrée dans l’État du Qatar et votre accès au stade (avec votre billet de match) », lit-on sur le site de FIFA.

Gérée par le gouvernement de l’Etat du Qatar, les supporters internationaux devront aussi confirmer leurs dispositions en matière d’hébergement pour recevoir l’approbation finale de leur carte digitale Hayya. Hayya, permet de s’orienter et de se rendre aux matchs alors que l’application Ehteraz, permet elle, de suivre l’épidémie de Covid-19.

Mais selon les experts, ces logiciels peuvent permettre aux autorités du pays d’accéder à de nombreuses données personnelles des utilisateurs. Interrogé par le média Politico, un porte-parole de l’autorité française de protection des données, a indiqué qu’une «attention particulière doit être apportée aux photos, vidéos ou œuvres numériques qui pourraient mettre en difficulté vis-à-vis de la législation du pays visité».

Une méfiance qui a même poussé la commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) à recommander aux supporters de voyager avec un smartphone vierge, ou d’utiliser un ancien téléphone remis à zéro. Ou encore de prendre un téléphone jetable prépayé. La raison ? Ces applications demandent aux utilisateurs l’autorisation d’accéder à toutes les photos et vidéos de l’appareil, d’effectuer des appels non sollicités et de lire ou modifier les données de l’appareil. Pire encore, Etheraz peut également désactiver le verrouillage de l’écran, selon les journalistes du radiodiffuseur national norvégien Norsk Rikskringkasting, qui ont examiné techniquement les deux applications.

Pour ceux qui ne peuvent pas se procurer un smartphone vide, les experts ont proposé d’autres conseils. ils recommandent aux voyageurs d’installer l’application juste avant le départ et de la supprimer dès leur retour chez eux. Ils conseillent également aux usagers de «limiter au maximum les connexions à des services qui nécessitent une authentification». Le Qatar s’attend à recevoir un afflux de 1,5 million de visiteurs durant la coupe du monde.